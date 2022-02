Kan een oude rivaal nog eens de allerbeste Lionel Messi bovenhalen?

Een wedstrijd tegen Real Madrid doet mijmeren over het verleden. Lionel Messi (34) staat straks tegenover de rivaal die hij jarenlang pijn deed met onnavolgbare acties. Kan de Argentijn vanavond nog eens zo’n ouderwetse knalprestatie bovenhalen na een moeizaam eerste halfjaar in Parijs?

Bij de Madrileense kranten prijkt de toekomst op de voorpagina: Kylian Mbappé en Vinicius Junior moeten volgens hen vanavond de jeugdige protagonisten van de absolute topaffiche in de Champions League worden. In de Catalaanse dagbladen denken ze met weemoed terug aan het verleden: Lionel Messi die (met Neymar aan de zijde) nog eens Real Madrid in de ogen kijkt. Het verhaal van de Argentijn bij PSG is ondertussen gekend. Na ruim twintig jaar Barcelona kan de zevenvoudig Gouden Bal-winnaar zich maar moeizaam settelen in zijn nieuwe omgeving. Familiaal maar vooraal ook sportief - Neymar en vooral Kylian Mbappé zuigen het spel naar zich toe. Bovendien vertraagden enkele kleine blessures en een coronabesmetting de tactische samensmelting, die trainer Mauricio Pochettino evenmin leek te kunnen versnellen.

Onmessiaanse cijfers

De naakte cijfers zijn dan ook onmessiaans: 7 goals en 8 assists in 20 wedstrijden. Vooral het feit dat de Argentijn amper twee keer scoorde in de “makkelijkere” Franse competitie doet de wenkbrauwen fronsen. Messi kende evenwel ook zijn portie pech door maar liefst 9 maal het kader te raken. Maar waar is de tijd dat Messi vrijwel ieder weekend viraal ging met een magische actie in La Liga? Zijn flitsende acties - met uitzondering van die op het kampioenenbal - verdwenen de voorbije maanden veeleer in de anonimiteit.

Statistieken van de Franse krant L’Equipe tonen aan dat Messi ook effectief op bijna alle vlakken ver van zijn gebruikelijke niveau presteert. De kwaliteit van de schoten ligt lager, hij raakt veel minder ballen in de beslissende zone van het veld en het aantal dribbels is in vrije val.

Opleving

De jongste twee weken kende Messi wel een opleving. Tegen Lille was de aanvaller in een centrale rol goed voor een goal en een assist na een uitstekende prestatie. Achteraf haalde Pochettino de loftrompet boven: “Ik heb nooit aan Leo getwijfeld. Hij is de beste speler op deze planeet, maar heeft net als iedereen tijd nodig om zich aan te passen.”