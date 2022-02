Kamila Valijeva is emotioneel gebroken: "Tranen van geluk, maar ook van verdriet"

Kamila Valijeva legde vlak voor het EK kunstschaatsen, iets meer dan een maand geleden, een positieve dopingtest af. Dat kreeg ze pas tijdens de Olympische Spelen te horen, nadat ze met Rusland al goud had gewonnen in de landencompetitie.

Het Internationaal Olympisch Comité zat met de handen in het haar: moesten ze Rusland de titel afnemen en zou Valijeva nog mogen deelnamen aan de rest van de competitie? Ja, zo oordeelde het Internationaal Sporttribunaal TAS gisteren op die laatste vraag.

"Het waren bijzonder harde dagen voor mij", zegt Valijeva bij Pervyj ofwel "Kanaal Eén", de Russische staatszender. "Het lijkt alsof ik geen emoties meer over heb."

"Er zijn tranen van geluk, maar toch ook van verdriet. Ik ben zowel blij als emotioneel uitgeput. Uiteraard zal ik mijn best doen om mijn land zo goed mogelijk te verdedigen."

Valijeva, amper 15 jaar, sprak in het korte interview over de zitting voor het TAS. "Die duurde 7 uur en we kregen maar 20 minuten pauze. Ik zat gewoon maar wat te kijken. Blijkbaar is dit een van de beproevingen die ik moet doorstaan."