Imponerende DeRozan evenaart Jordan bij de Bulls, Nets beëindigen verliesreeks

Met 40 punten en 7 assists imponeerde DeMar DeRozan opnieuw bij de Bulls. Tegen de Spurs was het zijn zevende wedstrijd op rij met meer dan 30 punten. De laatste speler bij de Bulls met zo'n streak was NBA-legende Michael Jordan in het seizoen 1996-97.

Van zijn 40 punten over de hele wedstrijd, scoorde DeRozan er uiteindelijk 19 in het vierde kwart en loodste hij zo zijn team naar de overwinning. Door de winst komen de Bulls op gelijke hoogte met Miami Heat, de leider in de oostelijke divisie.

Na een reeks van 11 opeenvolgende verliespartijen, weten de Brooklyn Nets weer wat winnen is. Tegen de Sacramento Kings wonnen de Nets met 109-85. Twee van de drie spelers die de Nets in de ruildeal met de Philadelphia 76ers hadden verworven in ruil voor James Harden, maakten hun debuut voor de Nets.

In zijn eerste wedstrijd voor zijn nieuwe werkgever scoorde Seth Curry zelfs 23 punten. Andere nieuwkomer Andre Drummond droeg 11 punten en 9 rebounds bij. Ben Simmons kwam nog niet in actie. In de stand staan de Nets op een achtste plaats in de oostelijke divisie. De Kings staan dertiende in de westelijke.

Ook in de westelijke divisie verloren de Golden State Warriors van LA Clippers (104-119), ondanks de 33 punten van sterspeler Stephen Curry. Spannend was het ook in New York, waar de Knicks in de extra tijd verloren van Oklahoma City Thunder (127-123).

De Milwaukee Bucks liepen een thuisnederlaag op tegen de Portland Trail Blazers. Anferne Simons scoorde 31 punten voor de Blazers. Khris Middleton maakte er 16 (en 11 rebounds en 9 assists) voor de Bucks. Die speelden zonder Giannis Antetokounmpo, die last heeft van zijn enkel.