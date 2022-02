Gaviria wint ook slotrit in Oman, Cavendish vloekt en Hirt is eindwinnaar

Na de koninginnenrit maandag was het zwaartepunt in Oman definitief achter de rug. De slotrit schreef een aangekondigde massasprint voor. Zo geschiedde ook, want ondanks de stevige wind en een kleine puist in de finale, die het peloton driemaal passeerde, geraakt niemand weg.

In de sprint ging de jonge Australiër Kadon Groves van ver aan, maar Team UAE had Gaviria perfect in het wiel afgezet. De Colombiaan remonteerde Groves nog vlot in de slotmeters, achter het tweetal werd landgenoot Capiot nog derde.

Mark Cavendish, die gisteren stevig ten val kwam, bolde woedend over de streep en klopte bijna zijn stuur in twee. De reden: UAE-locomotief Richeze hinderde de Brit langs de nadar in de sprint. Cavendisch werd uiteindelijk zevende.

De eindzege in Oman is voor Jan Hirt. De Tsjech was gisteren dominant in de koninginnenetappe en zag zijn leiderstrui dinsdag niet meer in gevaar komen. Hij schenkt daarmee Intermarché-Wanty-Gobert al een vierde seizoenszege én belangrijke UCI-punten.