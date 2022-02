Evenepoel keert terug naar de Algarve: "Wil minstens even goed doen als in 2020"

"De wegen, de natuur en het parcours zijn heel erg mooi hier. Ik heb hier graag gereden in het verleden, daarom keer ik dit jaar terug", blikt hij vooruit in een video van zijn ploeg. "Ik voel dat wielrennen hier leeft, het was leuk om de liefde voor de sport hier te voelen."

Evenepoel begon zijn seizoen goed, met een zege in Valencia, en start ook in de Algarve met ambitie. "Als je terugkeert naar een wedstrijd die je al gewonnen hebt, wil je altijd minstens even goed doen als de vorige keer. Maar het is altijd moeilijk om op voorhand voorspellingen te doen."



"We hebben enkele etappes verkend, waaronder de tijdrit, die erg zwaar en lang is. Die rit wordt sowieso erg belangrijk voor het klassement. We willen hier ook met Fabio Jakobsen zeges pakken. Ik heb er goede hoop in."