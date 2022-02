De meest waanzinnige dopingsmoezen: "Onze seks is Marco fataal geworden"

Valijeva herschrijft een oud tennisverhaal

Over niemand werd tijdens de huidige Winterspelen in Peking al zo veel geschreven als over kunstschaatsster Kamila Valijeva. Wat een sprookje had moeten worden, heeft helaas veel weg van een duistere thriller. Nieuw in haar verhaal is haar grootvader, die de rol van zondebok op zich neemt.

De kleine concentratie trimetazidine die in het lichaam van Valijeva werd gevonden tijdens een dopingcontrole in december is volgens haar moeder en advocate het gevolg van de nauwe band tussen kleindochter en grootvader.

De pater familias heeft een kunsthart, neemt daarom trimetazidine en de kleindochter dronk van zijn glas.



Kan best, zeggen experts, maar trimetazidine lost na inname enkel op in de ingewanden. De enige manier om het op een andere persoon over te brengen is via braaksel.