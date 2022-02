Belgian Bullets na 1e training: "Heel fijn dat het technisch zo uitdagend is"

De Belgian Bullets mochten op 2 en 3 februari al eens warmdraaien in het Yanqing National Sliding Centre, daarna volgden 2 weken zenuwachtig uitkijken naar de start van de trainingen.

"Het was een heel lange wachtperiode", zei stuurvrouw An Vannieuwenhuyse. "Dus het was een heel fijn gevoel om weer te kunnen sleeën. En het ging ook heel goed, een stuk beter dan op de pre-training."

Vannieuwenhuyse kreeg vandaag invalster Kelly Van Peteghem mee als partner in de bobslee. Morgen is het aan vaste remster Sara Aerts. "Ik voel al een groot verschil in het leerproces", zei Van Peteghem. "We raken minder de muren, sturen vlot de bocht in en je voelt de snelheid in de slee."

Normaal gezien staat er ook nog een derde training op het programma voor het echte werk op vrijdag. "Als morgen alles goed gaat en ik een goed gevoel heb, is er een kans dat we de laatste training overslaan", aldus Van Nieuwenhuyse. "Dan zullen we een dag extra rusten en ons materiaal helemaal op punt zetten."

De stuurvrouw is alvast laaiend enthousiast over de bobsleepiste. "Het is heel uitdagend, maar geweldig leuk. Elke fout zal je cash betalen, dus het wordt moeilijk om vier goede runs neer te zetten. Maar dat maakt deze sport zo mooi. Het is heel fijn dat het technisch zo uitdagend is."