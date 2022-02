Alle emoties in ploegenachtervolging: mislukt brons, tranen bij zilver, euforie bij goud

"We zijn drie heel goede individuele rijders." Van teamgeest was er niet meteen sprake bij de Nederlandse vrouwen. Toch was het enigszins verrassend dat Oranje zich niet kon plaatsen voor de finale.

In de strijd om het brons klopten Ireen Wüst, invalster Marijke Groenewoud en Irene Schouten de Russinnen wel met ruim verschil, maar toch klonk er kritiek in Nederland. Bij de Nederlandse omroep NOS werd zelfs gesproken van "een mislukt project".

Sinds de ploegenachtervolging op het olympische programma staat - de Spelen van Turijn in 2006 - wist Nederland slechts één keer goud te halen bij de mannen en vrouwen.

Beide teams veroverden de olympische titel bij de Spelen van Sotsji in 2014. Op de Spelen van Pyeongchang vier jaar geleden moesten de schaatssters genoegen nemen met zilver.

Canada, dat de Nederlandse vrouwen uit de finale had gehouden, ging uiteindelijk met het goud aan de haal.

Nochtans lag topfavoriet Japan lang op voorsprong, maar in de laatste bocht viel Nana Takagi weg. De Japanse was ontroostbaar, de ontgoocheling over de zilveren medaille was groot.