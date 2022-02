17-jarige (ex-)kindacteur wint goud voor China in de snowboard Big Air

Op zijn 4e leerde Su Yiming snowboarden, maar toch had hij eerst een andere passie. Wie naar filmsite IMDB surft, ziet een rol vermeld in "Zhi qu wei hu shan" ofwel "De verovering van de tijgerberg".

Geleidelijk aan liet Su zijn acteerdroom varen om zich voluit op het snowboarden te storten, al waren er recent nog rollen in onder tv-serie "De wolf". In december won Su nog de Wereldbekermanche in de VS, wat hem meteen tot een van de favorieten voor het goud in Peking bombardeerde.

Op de slopestyle - niet zijn beste onderdeel - liet Su al zijn talent zien door zilver te veroveren. In de Big Air stond er geen maat op de amper 17-jarige Chinees. Met sprongen van 89.50 en 93.00 punten eindigde hij ver boven de concurrentie.