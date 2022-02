"Loena Hendrickx kan nog in top 5 eindigen als ze geen foutje meer maakt"

Na de korte kür prijkt Loena Hendrickx in het kunstschaatsen op de 7e plaats. "Volgens mij kan Loena nog wat opschuiven, maar het wordt heel spannend", zegt onze reporter ter plekke Inge Van Meensel.

Helemaal tevreden zag Loena Hendrickx er niet uit na haar oefening op de Winterspelen. "Er is iets foutgelopen bij haar dubbele axel, ze heeft toen haar hand op de grond moeten zetten", legt Inge Van Meensel uit in De Wereld Vandaag. "In de combinatie van de twee- en drievoudige sprongen zag je ook al een klein beetje een aarzeling." "Loena was niet helemaal tevreden, omdat het zo goed ging op training en ze hier een foutloze korte kür wou laten zien. Ze wou een topprestatie, dat is niet helemaal gelukt." "Al begon Loena tijdens het interview achteraf wel wat te beseffen dat ze misschien wat streng was voor zichzelf. Een 7e plaats is zeker niet slecht."

Hendrickx vertelde tijdens het interview ook dat ze zich niet voldoende kon focussen. "Er houdt haar iets bezig, is het de stress?", vraagt Van Meensel zich af. "Op topniveau presteren, is iets heel speciaals. Dan gaat er heel wat in je hoofd om." "Wat Loena vertelde, deed me denken aan het interview dat ik met haar deed op het EK in Talinn (Estland). Ze had toen een waanzinnig goede korte kür gedaan. Maar 2 dagen later moest ze 's avonds laat de vrije kür doen en miste ze de kick om erin te vliegen." "Laten we hopen dat ze dat nu omkeert en dat ze donderdag in de vrije kür kan knallen en haar topkür kan laten zien."

"Loena mikt op top 8, maar kan top 5 aan"

Waar kan Loena Hendrickx uitkomen in de eindnotering na de vrije kür? "Als je kijkt naar alle persoonlijke records van alle deelnemers, dan is die 7e plaats in de korte kür een logische positie", zegt Van Meensel. "Alleen weet je dat ze 6 punten meer had kunnen scoren. Als ze haar beste score had gehaald, stond ze nu op de 4e plaats. Maar er is niets verloren." Hoe deed de topfavorieten het? "De Russinnen blijven goed. Wie er voor mij ook echt uitsprong, was de Japanse Kaori Sakamoto. Ze heeft een goede korte kür gedaan en kan ook een heel goede vrije kür doen. Sakamoto nestelt zich nu tussen de Russinnen, dat wordt ontzettend boeiend." "Volgens mij kan Loena nog wat opschuiven, maar het wordt wel heel spannend. Zij mikt zelf op de top 8. Maar ik denk dat ze de top 5 aankan, al mag ze dan wel geen enkel foutje meer maken."

