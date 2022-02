Van Wijk na VAR-fase in Zulte Waregem-Anderlecht: "Het moet echt een keer stoppen"

Afgelopen weekend boekte Anderlecht een belangrijke 1-2-zege op het veld van Zulte Waregem. Het openingsdoelpunt Na een kleine 20 minuten voetballen bracht aanvaller Christian Kouame paars-wit op voorsprong waarna een minutenlange discussie volgde. Uiteindelijk werd het doelpunt toch goedgekeurd.

"De manier waarop de VAR momenteel functioneert is een doorn in iedereen zijn oog", reageerde Dennis van Wijk bij Extra Time. "Ik kon het niet laten om deze fase er toch nog eens bij te halen."

"Het duurde allemaal zo bijzonder lang waardoor er op een bepaald moment zelfs ballen op het veld gegooid zodat de spelers zich nog even konden opwarmen."

"We hebben de laatste weken de goal van Al-Tamari gezien in OH Leuven-Cercle en de winning goal van Standard tegen Cercle Brugge. Het moet nu echt een keer stoppen."

"Nu kwam er een reactie van Kompany en dat was dan blijkbaar het sein om actie te ondernemen", gaat Van Wijk verder. "Ik ben blij dat Kompany gereageerd heeft en dat er eindelijk ingegrepen zal worden."

Ook Filip Joos pikte in op de discussie: "Het moet voor mij vooral juist zijn. De software neemt blijkbaar al zeer veel tijd in beslag en laat blijkbaar soms mensen in de steek. Dat neemt niet weg dat het soms inderdaad veel te lang duurt allemaal."