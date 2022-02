Paul Herygers zwaait het veldritseizoen uit met zijn 5 topmomenten: "Hij haalde dit jaar Sven Nys-niveau"

Met de veldritten in Gavere en Brussel werden de laatste klassmenten van het seizoen afgewerkt. En dus is het hoog tijd om terug te blikken op wat 5 crossmaanden ons hebben gebracht. Wie beter dan Paul Herygers kan daarover oordelen.

"Ik ben precies aan een winter bezig die een jaar geduurd heeft", zegt Paul Herygers als we aan zijn lijstje van 5 beginnen. De Sporza-cocommentator vindt dat we zeker geen pover veldritseizoen achter de rug hebben.



"We zijn in september begonnen met heersers als Iserbyt, Van der Haar en Aerts. En toen kwam Van Aert erbij, waardoor je weer met een nieuw verhaal zat. Daarna kwam Pidcock ertussen die er als een grote meneer tegenaan ging." Herygers kreeg naar eigen zeggen dan ook geen genoeg van het seizoen. "Ja kan de Lotto winnen, maar is het niet beter om meerdere mensen een kleiner bedrag uit te keren. Gelukkig bestaat deze formule voor de cross." Het is precies die variatie die in zijn top 5 van het seizoen terugkomt.

5. Indrukwekkende Wout van Aert: "Hij maakte overal kipkap van de tegenstand"

"Ik laat mijn volgorde chronologisch bepalen. Voor het eerste moment zakken we af naar de veldrit in Boom, de eerste van Wout van Aert. Ik heb het op een moment gepreveld tijdens mijn commentaar: is deze Wout van Aert niet de beste die we ooit in de cross gezien hebben? Het was geen bedrog." "Overal waar hij startte, maakte hij kipkap van de tegenstand. Van de eerste trap daar in Boom was hij heer en meester. Op een halve ronde reed hij naar voor en knalde hij meer dan een minuut weg van de rest." "In mijn ogen is hij de sterkste van het seizoen. Als Van Aert 20 crossen zou gereden hebben, dan won hij er 18."

4. Mathieu Van der Poel valt uit: "De shock van het jaar voor elke veldritfan"

"Daarna kom ik terecht bij Mathieu van der Poel. Iedereen dacht dat het na Dendermonde wel zou ontploffen in Zolder. Maar hij stapte uit koers. Het was het begin van alle leed, terwijl hij op dat moment conditioneel dik in orde was." "Plots sprak men van een probleem met de knie én met de rug. Het verdict was keihard: de hele winter als regerend wereldkampioen moeten schrappen. Het was de grootste shock die we als liefhebber hebben moeten incasseren. Qua spankracht moet je hem hebben." "In dat opzicht lijkt er nu weer licht aan het einde van de tunnel, want Van der Poel is op stage vertrokken met de ploeg."

3. Klassementsman Eli Iserbyt: "Hij haalde dit jaar Sven Nys-niveau"

"Dan kom ik eindelijk bij Eli Iserbyt uit. Hij haalde dit seizoen bijna Sven Nys-niveau. En elke keer moeten we herhalen "omdat ze er niet bij waren". Ik doe het ook niet graag, maar we moeten wel." "Die zeges en de eindzege in de Wereldbeker. Dat was als een stier op een rode vod. Ik vond het vooral indrukwekkend in Flamandville. Daar pakte hij uit en gaf hij ons hoop op een wereldtitel." "Waarschijnlijk hebben ze in de ploeg gezegd om er werk van te maken tot half december. Hij heeft getoond dat hij daarnaast een heel seizoen terug kan rijden. Tot en met het WK. Maar daar stak Pidcock een stokje voor."

2. Thomas Pidcock wereldkampioen: "Hij was vernietigend"

"Pidcock was meteen mee toen hij in het veld kwam, maar dat was menselijk. Hij was mee, maar er waren ook koersen waar hij net niet won. Ik denk aan Namen, Hamme en Hoogerheide." "In dat opzicht was er hoop voor de Belgen op het WK. Pidcock zou de minst straffe van de 3 toppers zijn. Die zouden we misschien wel aankunnen." "Maar op dat WK was hij vernietigend. Hij was superman, zoals hij over de finish kwam. Wereldkampioen worden maakt zo veel goed. Ik vind het wel vreemd dat hij op termijn van ploeg wil wisselen."

1. Brand versus Vos: "De wereld is hard voor wie niet de rapste is"