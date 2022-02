Op naar hoofdstuk 6 in rivaliteit VS-Canada: dit waren de verhalen van de dag

1. Alweer VS tegen Canada

Sinds 1998 wordt ook voor de vrouwen een olympisch ijshockeytoernooi georganiseerd, sinds 1998 domineren de VS en Canada dat toernooi.

Voor de 6e keer in 7 edities staan de Noord-Amerikaanse grootmachten tegenover elkaar in de olympische finale. De VS grepen alleen in 2006 naast een ticket voor de finale.

De VS zegevierden 4 jaar geleden in Pyeongchang, maar de Canadese vrouwen leiden wel nog altijd met 3-2 in de olympische finales. Bovendien wonnen ze in Peking in de voorrondes al eens een confrontatie met de Amerikaanse vrouwen. Wie trekt nu aan het langste eind?