Ook bij ons zit American football in de lift: "Willen totaalbeleving aanbieden"

"Met BeNeLiga willen we topcompetitie vormen"

"Samen lachen, samen strijden en lekker tackelen."



Een speler van de Limburg Shotguns beschrijft drie pijlers waarop het American football in ons land gestoeld is. De sport was er in ons land jarenlang eentje in de marge, maar dat zou binnenkort wel eens kunnen veranderen.



De Limburg Shotguns werden vorig jaar landskampioen American football, na een chaotisch einde van de competitie. Volgende maand komen ze voor het eerst uit in de gloednieuwe BeNeLiga. Daarmee volgt het American football in ons land het voorbeeld van het basketbal, het ijshockey of het handbal.



"Vier Nederlandse ploegen en twee Belgische ploegen stappen dit jaar in het proefproject", vertelt Allan Verbraeken, coach van de Limburg Shotguns. "Zo willen we eigenlijk de topcompetitie in de twee landen vormen."



"We merkten dat de topploegen van beide landen op zoek waren naar iets meer", vult Michel Eeman aan, de voorzitter van de Shotguns.



Het creëren van de BeNeLiga American football biedt heel wat kansen voor de sport in ons land, zo beaamt speler Rob Hermans. "We kunnen tegen mooie ploegen uitkomen", vertelt hij. "Amsterdam of Groningen, al is dat wel ver van huis natuurlijk."



"Maar je moet er iets voor over hebben. Daarom ga je ook enkel gemotiveerde spelers vinden, die deze extra stap willen zetten om het niveau ook aan te kunnen."