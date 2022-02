Minderjarigen in topcompetities? "Niet verwachten dat jongeren risico's kunnen inschatten"

"De enorme druk en mogelijke dopingrisico’s voor minderjarige deelnemers aan topsportcompetities, waarbij grote financiële en nationale belangen op het spel staan, stroken niet met het Antidopingcharter van SKA. We moeten echt dringend nadenken over deze kwestie", opent Teulingkx.

Valijeva zal de komende dagen op de Winterspelen wel in actie komen op de korte kür en de vrije kür. Mocht de Russische in de medailles eindigen, en die kans is zeer groot, dan zal er geen medailleceremonie plaatsvinden.

Niet alleen in het schaatsen

Het SKA ziet dat de dopingzaak rond Valijeva zeker geen alleenstaand geval is. De vereniging trekt ook de lijn door met mismanagement van sportende kinderen en tieners in het algemeen.

"De case Valieva is de druppel die de emmer doet overlopen", stelt dokter Frank Pauwels , Voorzitter Gezond Sporten. "We zien de gebeurtenissen rond dit wonderkind tegen een achtergrond van topcompetities in diverse sportdisciplines, niet alleen kunstschaatsen, maar ook turnen, zwemmen of skateboarden."

"Dat zijn de facto haast kindercompetities, of ze dreigen het te worden. Wij, volwassen toeschouwers, staan argeloos te applaudisseren voor minderjarige medaillekandidaten wiens basale rechten en belangen soms met voeten worden getreden door overijverige of gewetenloze begeleiders."