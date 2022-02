Last Tango in Paris: Frans paar Papadakis/Cizeron danst eindelijk naar het goud

4 wereldtitels en 5 Europese titels, maar op de Spelen van Pyeongchang "slechts" zilver (onder meer door problemen met de jurk): Gabrielle Papadakis en Guillaume Cizeron zijn al jarenlang het beste koppel in het ijsdansen, maar wilden niet stoppen voor ze olympisch goud in handen hadden.

Hun "laatste tango" noemde het Franse duo hun vrije dans. Op de muziek van Fauré dansten ze een tango die hen onbedreigd naar de langverwachte titel bracht.

Een gouden medaille in stijl, want met 226,98 punten verbeterden ze hun eigen wereldrecord. Het Russische duo Sinitsina/Katsalapov volgde op grote afstand, brons was er voor de Amerikanen Hubbell/Donohue.