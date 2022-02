Jan Hirt grijpt de macht in de koninginnenrit van de Ronde van Oman

De maandagrit in de Ronde van Oman beloofde klimspektakel. Het peloton werd geleid over 140 relatief vlakke kilometers richting aankomstplaats Jabal Al Akhdar, maar daar wachtte wel nog een zware slotklim van 6 kilometer aan gemiddeld zo'n 10 procent.



De verplichte vroege vlucht strandde al op 50 kilometer van het einde, nadat het peloton vroegtijdig in stukken uiteen was gevallen. De Deen Anthon Charmig, tweede in de stand, was in een tweede groep verzeild geraakt.

Bij het aansnijden van de slotklim was het Intermarché-WG dat de lakens uitdeelde. De Belgische formatie verrichtte berewerk voor kopman Jan Hirt. Het pelotonnetje werd geleidelijk aan afgeslankt, tot Hirt zijn moment gekomen achtte.

De Tsjech keek niet meer achterom en reed Jan en alleman uit het wiel. Aan de aankomst had hij 39 seconden voorsprong op de Fransman Kevin Vauquelin. Henri Vandenabeele was eerste Belg op een knappe 8e plaats.

In de stand neemt Hirt de leiderstrui over Fausto Masnada. De Italiaan van Quick Step-Alpha Vinyl zakte door het ijs en werd 11e op bijna twee minuten. Morgen eindigt de Ronde van Oman met wellicht een nieuwe sprinterskans, al moet er in de finale driemaal nog een puist overwonnen worden.