Geblesseerde James Harden ontbreekt voor All Star-Game, Jarret Allen komt bij team van LeBron

Enkele dagen na de transfer van James Harden van de Brooklyn Nets naar de Philadelphia 76ers moet The Beard het prestigieuze All Star-duel aan zich laten voorbijgaan. Harden was ingedeeld in Team-LeBron maar raakt dus niet tijdig fit.

De guard zal de komende dagen ook de duels van Philadelphia tegen de Boston Celtics en landskampioen Milwaukee missen.

In de All Star Game wordt hij in het team van LeBron James vervangen door Jarret Allen. LeBron en Allen en co zullen het aankomend weekend opnemen tegen het team van Kevin Durant.