Formule 1 blijft ook dit jaar experimenteren met sprintraces, die meer punten opleveren

Wat is een sprintrace?

Het concept van een sprintrace is doodeenvoudig: het is nagenoeg hetzelfde als een gewone F1-race, maar dan korter. Terwijl in een Grote Prijs minimaal 305 kilometer wordt afgelegd, staat in een sprintrace amper 100 kilometer op het programma.



De uitslag van de sprintraces zal de startvolgorde in die 3 Grote Prijzen bepalen. De polepositie daarentegen staat niet op het spel in de sprintrace. Die gaat naar de winnaar van de kwalificatie op vrijdag.



Er worden ook veel meer punten uitgedeeld. Vorig jaar viel de top 3 in de prijzen, nu de top 8. De eerste krijgt 8 punten, de tweede 7 enzovoort.