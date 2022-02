Emma Meesseman: "Je ziet al evolutie op korte termijn, het kan alleen maar omhoog gaan"

Een walk-over tegen Puerto Rico, een meer dan degelijke partij tegen grootmacht USA en een klinkende overwinning tegen Rusland: de Belgian Cats hebben hun WK-ticket niet gestolen. Drie overtuigende prestaties, die misschien minder evident zijn dan ze op het eerste gezicht lijken. Een reis naar Washington voor de matchen tegen Puerto Rico en de VS en daarna nog een vermoeiende trip naar de Dominicaanse Republiek om daar in een aftandse zaal Rusland partij te geven. Tussendoor ook nog talloze PCR-testen. Best knap dus, wat de Belgian Cats lieten zien op het veld.



Sterspeelster Emma Meesseman was dan ook bijzonder trots na de ruime overwinning tegen Rusland. "Zeker gezien de omstandigheden. De bus was te laat en het was een hobbelig veld, maar dat heeft ons alleen maar energie gegeven", vertelt Meesseman.

"Het blijft wel Rusland. Daar hebben we toch een beetje een rivaliteit mee", zegt Meesseman, zelf in dienst van de Russische topclub Jekaterinenburg. "Ik ben dan ook blij dat we zo'n prestatie hebben kunnen neerzetten."



"Onze 2e helft was wel iets minder. We bewogen niet meer zo goed voor elkaar en als we dat doen, maken we het onszelf moeilijk. Gelukkig was onze verdediging wel in orde."



"Je ziet op korte termijn al evolutie, het kan alleen maar omhoog gaan", meent Meesseman. "In de zomer zal er eindelijk meer tijd zijn om samen te trainen en op elkaar ingespeeld te geraken. Ik ben benieuwd."

Allemand: "We verdienen erbij te zijn"

"De reis was zwaar en we hadden niet veel tijd om te recupereren, maar we hebben een heel sterke wedstrijd gespeeld", zegt spelverdeelster Julie Allemand over de match tegen Rusland.



Dat de vermoeidheid speelde, was nochtans niet af te lezen aan het spel van Allemand, die de Russen veel pijn deed met haar energieke spel. "In het begin van de match voelde ik die vermoeidheid toch wel, maar daarna heb ik mijn tweede adem gevonden", zegt ze.



"Ik kreeg ook veel energie van de ploeg. Samen zijn we erin geslaagd om de vermoeidheid te vergeten. We hebben elkaar erdoor getrokken. We waren op alle vlakken aanwezig, zowel in aanval als in verdediging. Dat heeft het verschil gemaakt."

"We hebben de instructies van de coach opgevolgd. Onze 1e helft was geweldig. We waren klaar en we hebben het Rusland heel lastig gemaakt. Ik denk niet dat zij verwacht hadden dat wij nog zo fris zouden zijn. Maar wij hebben ons spel opgelegd vanaf de 1e minuut en hun zwaktes uitgebuit."



"Ik denk dat we heel trots mogen zijn op onze 3 matchen. Ook tegen de Verenigde Staten hebben we op het einde goeie dingen laten zien. We verdienen erbij te zijn in Sydney. Het is super dat we naar het WK gaan."

Uitblinkster Linskens: "Willen zo ver mogelijk geraken op het WK"

Centerspeelster Kyara Linskens was de voorbije 3 wedstrijden een van de steunpilaren bij de Cats en speelde 3 keer ijzersterk. "Maar mijn eigen prestatie is niet het belangrijkste voor mij. Ik wilde gewoon matchen winnen en ons kwalificeren voor het WK", blijft ze bescheiden.



Het samenspel tussen Linskens en Meesseman was bij momenten ook een streling voor het oog. "Het is super om met Emma samen te spelen. We voelen elkaar goed aan en we vinden elkaar goed op het veld."



Het WK in Australië is pas eind september, maar begin volgende maand weten de Belgian Cats toch al een beetje waar ze aan toe zijn. Op donderdag 3 maart vindt de loting plaats. "We zullen zien met wie we in een poule zitten. We gaan er alles aan doen om op het WK zo ver mogelijk te geraken", aldus Linskens.

Welke landen zijn al zeker van het WK?

Verenigde Staten (FIBA-1)

Australië (FIBA-3)

Canada (FIBA-4)

Frankrijk (FIBA-5)





België (FIBA-6)

China (FIBA-7)

Japan (FIBA-8)





Servië (FIBA-10)

Zuid-Korea (FIBA-14)

Nigeria (FIBA-15)

Bosnië (FIBA-27)



Het laatste WK-ticket is voor Rusland (FIBA-12) of Puerto Rico (FIBA-18)