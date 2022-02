Bondsparket vraagt 1 speeldag effectieve schorsing voor Samatta en Samoise, AA Gent gaat in beroep

Rond het uur kreeg Samoise afgelopen weekend een rode kaart van scheidsrechter Lawrence Visser. De AA Gent-speler kwam ongelukkig terecht op de voet van Eupen-verdediger Alloh en kreeg meteen rood.

"De studs belanden met een middelmatige intensiteit ter hoogte van de wreef en enkel van de tegenstrever. Deze had in gevolge deze roekeloze actie ernstig geblesseerd kunnen geraken", reageerde het bondsparket. De Buffalo's zijn intussen dus wel al in beroep gegaan.



Antwerp zal het komend weekend tegen KV Mechelen wel moeten stellen zonder Ally Samatta. De Tanzaniaan werd tegen Seraing uitgesloten en kreeg eveneens een schorsing voor 1 speeldag opgelegd.

"Hoewel hij uiteindelijk de bal speelt, wordt de fysieke integriteit van de tegenstrever op ernstige wijze in gevaar gebracht", voegde het bondsparket daar nog aan toe.