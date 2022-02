BEKIJK: Halftimeshow van de Super Bowl is één groot hiphopfeest

De Rams versloegen vannacht met een ultieme touchdown de Bengals in de Super Bowl 2022. Het was de apotheose van een spectaculaire avond, die halfweg de wedstrijd al aardig gepeperd werd met de traditionele halftimeshow.

Dat concert is al jaren één van de belangrijkste entertainmentshows van het jaar in de VS. Sinds 2013 neemt show ook steeds grotere proporties aan, dankzij sponsor Pepsi én de gigantische advertentie-inkomsten. 30 seconden zendtijd in de show kost om en bij de 6 miljoen dollar.



Genoeg budget dus om tal van sterren te laten opdraven. Met een iconische foto was eind september de line-up al aangekondigd: hiphoplegende Dr. Dre werd geflankeerd door andere sterren als Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige en vooral Kendrick Lamar, die nieuw materiaal zou gaan voorstellen tijdens de show.

Nieuwe songs van Lamar kwamen er uiteindelijk niet, maar de vijf sterren gaven een kwartier lang het beste van zichzelf. Als klap op de vuurpijl werd ook 50 Cent nog als surprise act opgetrommeld. Het vijftal sloot de show uiteindelijk af met de klassieker "Still D.R.E.".