BEKIJK: Christian Eriksen is nu ook echt weer voetballer en zorgt meteen voor assist bij Brentford

Eriksen speelde in het shirt van Brentford meteen een uur mee, hij bezorgde Josh Dasilva met een knappe doorsteekpass een doelpunt. Over 5 dagen gaan The Bees op bezoek bij Arsenal in de Premier League, het is nog onduidelijk of Eriksen dan in de selectie zal zitten.

Het was voor Eriksen al 8 maanden geleden dat hij in actie kwam. De Deen kreeg in de EK-wedstrijd tegen Finland toen een hartstilstand. Hij kreeg een inwendige defibrillator ingebracht en mocht zo niet meer in actie komen voor zijn toenmalige club Inter Milaan.

Vorige week werd Eriksen dan voorgesteld door Brentford. In de tussentijd trainde hij ook nog even mee bij zijn ex-club Ajax.