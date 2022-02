Zwitser Marco Odermatt verzilvert skidominantie nu ook met olympisch goud

Marco Odermatt domineert dit seizoen de Wereldbeker skiën, maar hij zou niet de eerste zijn die er op de Spelen zelf toch niet aan te pas komt. In de eerste run van de reuzenslalom, Odermatts beste onderdeel, verried een slippertje gespannen zenuwen, maar ondanks dat incident zette hij toch de beste tijd neer.

De sneeuw boven de Ice River-piste maakte er een zware en uitdagende wedstrijd van. Vanwege de weersomstandigheden moest de tweede run ook anderhalf uur uitgesteld worden.

In die tweede run moest Odermatt als laatste zijn krappe voorsprong zien te verdedigen. Hij zag hoe de klassieke uitdagers van de voorbije jaren, zoals Kristoffersen, Faivre en Pinturault, niet foutloos bleven.

De Sloveen Zan Kranjec was de verrassing van de dag. Hij mocht zelfs dromen van goud, enkel Odermatt moest nog van de berg afdalen.

Beetje bij beetje liep de buffer die Odermatt had uitgebouwd in de eerste run terug. Aan de finish hield hij net genoeg over: 19 honderdsten. Wereldkampioen Faivre behaalde ondanks alles toch nog brons, maar op grote afstand.