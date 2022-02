Stijn Desmet flirt met halve finales, maar redt het net niet: "Grotendeels mijn eigen fout"

Maar Desmet schoot als een raket weg bij de start en nestelde zich in het spoor van de Rus Ivlijev, die naar de kop snelde. Even zag het er dus goed uit voor Desmet, maar de Kazak Abzal Azhgaliyev snelde halfweg de race binnendoor en hield Desmet ook nog even op in de slotronde. Daarvan profiteerde Hwang in de laatste bocht, de Zuid-Koreaan werd tweede achter Ivlijev en Desmet raakte niet meer voor zijn Kazakse concurrent. Voor Stijn Desmet meteen het eindpunt op deze Winterspelen.

De 500 meter was voor Stijn Desmet de laatste wedstrijd op deze Winterspelen. De concurrentie in zijn kwartfinale was niet min. Desmet kreeg met de Zuid-Koreaan Hwang Dae-Heon een tweevoudige wereldkampioen op de 500 meter naast zich, de Rus Konstantin Ivlijev is de regerende Europese kampioen.

Ontgoocheling overheerst bij Desmet: "Grotendeels mijn eigen fout"

Een ontgoochelde Stijn Desmet besefte na afloop van de race dat er meer in zat na zijn knalstart. "Het komt op kleine dingen aan. Het ging niet zoals het moest, grotendeels door mijn eigen fout", stak hij de hand in eigen boezem. "Dat is balen."



"Mijn start was wel heel goed. Ik had gehoopt dat ik één plek zou kunnen winnen bij de start, al wist ik dat dat niet simpel zou zijn. Ik heb niet veel getraind op mijn start. Maar ik weet wel dat ik op een goeie dag een heel goeie start kan maken. Ik ben voluit gegaan en die start was een perfect begin."



"Ik klikte wel even messen met die Hongaar bij het inhalen en dan voelde het meteen wat gek. Mijn linkermes draaide niet meer echt en ik ging heel onrustig schaatsen. Ik weet nochtans dat ik de snelheid van de Rus wel aankan, maar het lukte me niet om te relaxen en normaal te gaan schaatsen."



"Ik bleef slordig en onrustig schaatsen en daardoor gaf ik wat ruimte en kon ik ingehaald worden. En toen ging de snelheid van ons allebei eruit. Ik zat vast en de Koreaan glipt er nog door. Dat is heel mooi gedaan van hem. Maar voor mij heel jammer. Ik wilde graag nog door, maar dat was mij niet gegeven vandaag. Dat hoort er ook bij."



Voor Desmet zitten de Winterspelen er nu op. Met welk gevoel keert hij terug naar huis? "Ik heb er niet het maximum uitgehaald. Ik heb wel goeie dingen gedaan, maar op sommige momenten heb ik iets te weinig laten zien en dat vind ik jammer. Daar kan ik de komende jaren mee voortwerken."



"Over het geheel van de Spelen haal ik wel heel veel uit die medaille van Hanne. En ik ga ook nog veel halen uit die volgende medaille van Hanne", zegt hij met een knipoog. "Op die manier is het geslaagd."