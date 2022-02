Stijn Desmet flirt even met plek in halve finales op 500 meter, maar is toch uitgeschakeld

De 500 meter was voor Stijn Desmet de laatste wedstrijd op deze Winterspelen. De concurrentie in zijn kwartfinale was niet min. Desmet kreeg met de Zuid-Koreaan Hwang Dae-Heon een tweevoudige wereldkampioen op de 500 meter naast zich, de Rus Konstantin Ivlijev is de regerende Europese kampioen.





Maar Desmet schoot als een raket weg bij de start en nestelde zich in het spoor van de Rus Ivlijev, die naar de kop snelde. Even zag het er dus goed uit voor Desmet, maar de Kazak Abzal Azhgaliyev snelde halfweg de race binnendoor en hield Desmet ook nog even op in de slotronde.



Daarvan profiteerde Hwang in de laatste bocht, de Zuid-Koreaan werd tweede achter Ivlijev en Desmet raakte niet meer voor zijn Kazakse concurrent. Voor Stijn Desmet meteen het eindpunt op deze Winterspelen.