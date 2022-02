Russische langlaufers maken favorietenrol waar op 4x10 km estafette, 2e goud voor Bolsjoenov

Rusland kwam als favoriet aan de start van de 4x10 kilometer en Aleksej Tsjervotkin maakte die machtsverhoudingen meteen duidelijk. De nummer 5 van de individuele 15 kilometer kwam binnen met een voorsprong van 23 seconden.



Dan was het aan Aleksandr Bolsjoenov, die eerder deze Winterspelen al goud won in de skiatlon en zilver op de 15 km. Bolsjoenov, geen onbeschreven blad, diepte de Russische voorsprong verder uit. Na 20 kilometer hadden de Russen al bijna een minuut voorsprong op de concurrentie.



Die bonus kwam met Denis Spitsov en Sergej Sergej Oestjoegov niet meer in gevaar. Goud dus voor Rusland, dat op de vorige twee Winterspelen vrede had moeten nemen met zilver op de 4x10 km. Het zilver was voor Noorwegen, Frankrijk kaapte het brons weg.



De omstandigheden in Zhangjiakou waren zondag zwaar, zeker tijdens de eerste twee runs. Door de sneeuwval kwamen er bladblazers aan te pas om de loipes vrij te houden. Ter vergelijking: op de Winterspelen van 2018 was de tijd van de winnaars 20 minuten sneller dan vandaag.