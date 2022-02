Nederlands estafetteteam wil gouden eerbetoon brengen aan overleden ploeggenote Lara van Ruijven

De bronzen medaille van Nederland 4 jaar geleden kwam als een verrassing. Nochtans schaatste het Nederlandse viertal een wereldrecord in de finale, maar dan wel in de B-finale. Dankzij 2 bestraffingen in de A-finale sprong het kwartet toch nog naar brons.

Twee jaar later sloeg het noodlot toe. Tijdens een trainingsstage in Frankrijk belandde Lara van Ruijven, lid van het bronzen kwartet, door een plotse crash van haar immuunsysteem in het ziekenhuis. Een tweetal weken later overleed ze.

De dood van Van Ruijven liep diepe sporen na bij de Nederlandse ploeg. Ook nu nog herinnert het hartje in pantermotief op de helm van Yara van Kerkhof aan haar overleden ploeggenote. Van Ruijvens bijnaam was immers De Panter.

"Jarenlang droomden we van succes met deze estafetteploeg met Lara erbij", zegt Nederlands bondscoach Jeroen Otter. "Maar plots moesten we alles omgooien."

Toch bleef Nederland op hoog niveau schaatsen met de estafetteploeg, zo hoog zelfs, dat Oranje straks topfavoriet is voor het goud. Otter: "Uiteraard wil elke coach dat zijn team wint, maar deze zou toch extra speciaal zijn als het lukt."