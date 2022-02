Karen Persyn: "Enkel van Armand Marchant zal niet helemaal hersteld zijn voor slalom"

"Zaterdag is hij gaan skiën, dat ging allemaal maar als het steil voelt hij het wel meer. Ze moeten nu kijken in hoeverre hij volledig kan trainen of dat hij het met rust moet doen."

"Het gaat wel oké, maar het ging niet goed genoeg om te starten in de reuzenslalom en zichzelf misschien meer pijn te doen. We hopen natuurlijk dat in de 3 dagen tot aan de slalom het nog zal verbeteren."

Het is nog altijd bang afwachten. Zijn enkel zal niet helemaal hersteld tegen de slalom. De vraag is of het draaglijk of heel pijnlijk zal zijn.

"Het is nog altijd bang afwachten. Zijn enkel zal niet helemaal hersteld tegen de slalom. De vraag is of het draaglijk of heel pijnlijk zal zijn. De blessure is er en hij zal het ermee moeten doen. Het is ook niet de eerste keer dat hij pijn heeft, Armand heeft met zijn blessure al erger meegemaakt."



"Het was de bedoeling om erin te komen en wedstrijdritme te hebben met super G en de reuzenslalom. Dat heeft hij nu niet, maar hij is dat gewoon van in de Wereldbeker."



Mentaal is deze periode ook niet ideaal als voorbereiding op een belangrijk doel. "Je werkt er als atleet lang naartoe en net in deze periode heb je last van je enkel. Dat is niet fijn, maar Armand zal het mentaal aankunnen", weet Persyn.