Jury schrapt Filippo Ganna (7e) uit eindstand in de Provence na fietswissel

Filippo Ganna nam richting de slotklim een fiets aan die langs de kant van de weg was klaargezet door zijn ploegleiding.

Dat mag niet volgens de reglementen.

Een wiel mag wel aangenomen worden bij een staflid, maar een nieuwe fiets moet altijd van de volgwagen in de staart van het peloton geplukt worden, tenzij er uitzonderingen worden toegestaan - denk maar aan aankomsten of passages waar er te weinig plaats is voor de sliert volgwagens.

Ganna eindigde op Montagne de Lure 12e, maar de proloogwinnaar van Ineos Grenadiers wordt dus niet opgenomen in het eindklassement.