Fransman Fillon Maillet wint 12,5 km achtervolging en steekt zo zijn 4e medaille op zak

Het weer in Zhangjiakou kon haast niet slechter zijn. De stevige wind blies dikke sneeuwvlokken over het parcours en zorgde voor een slechte zichtbaarheid aan de schietstand.



Quentin Fillon Maillet leek bij de eerste keer schieten te sukkelen met zijn geweer, maar slaagde er toch in foutloos te schieten. Ondanks de wind en de sneeuw slaagde de Fransman erin om in totaal al zijn 20 pogingen raak te mikken. Aan de streep had hij uiteindelijk bijna een halve minuut voorsprong op de Noor Tarjei Bø.



Diens jongere broer Johannes, al goed voor goud op de sprint en de gemengde aflossing, miste 7 keer bij het schieten en moest daardoor vrede nemen met de 5e plaats.

Fillon Maillet zit intussen al aan 4 medailles op deze Winterspelen. Eerder won hij al goud op de 20 km individueel en zilver op de sprint en gemengde aflossing.