Evy Poppe maandag in de big air: "De Chinezen hebben echt hun best gedaan"

Vorig weekend debuteerde Evy Poppe op de Winterspelen in de slopestyle. Ze raakte net niet in de finale. Ook de big air wordt een spannende gebeurtenis.

Om 2.30 uur kunt u Poppe aan het werk zien in de kwalificaties van de big air. Het jonge talent mag zich in 3 runs bewijzen. De beste 12 stromen door naar de finale van dinsdag.

Poppe is alvast onder de indruk van de site waar ze morgen haar beste beentje zal voorzetten.

"Als je hier boven staat, ben je niet bezig met het uitzicht, maar je beseft wel dat dit een heel mooi plaatsje is om te staan. Het is fantastisch om hier te kunnen springen", zegt Poppe.

"Je krijgt hier een beetje het gevoel van te kunnen vliegen, want dit is de beste big air waar ik al kunnen springen heb. De Chinezen hebben echt hun best gedaan."

Deze Winterspelen waren/zijn voor Poppe een grote onbekende. Maar haar 14e plaats in de slopestyle heeft haar vertrouwen gegeven.

"Het is moeilijk in te schatten hoe ik het in de big air zal doen, wat het zijn mijn eerste Winterspelen. De toppers zullen twee keer overkop gaan. Voor mij zal het hier geslaagd zijn als ik de tricks kan doen die ik in gedachten heb en als ik beneden kom met een smile op mijn gezicht."