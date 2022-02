Emotioneel goud voor Nederland en Amerikaanse schaatsgeschiedenis: de verhalen van de dag in Peking

De Nederlandse shorttrackvrouwen hebben zondag hun gedroomde eerbetoon gebracht aan hun overleden teamgenote Lara van Ruijven. In het schaatsen schreef de Amerikaanse Erin Jackson geschiedenis, shorttracker Stijn Desmet greep nipt naast de halve finales. Noorwegen hees zich kop kop van de medaillestand en een Jamaicaanse skiër zorgde voor een glimlach op de skipiste. Dit moet u onthouden van alle actie in Peking op zaterdag 12 februari.

1. Het ultieme eerbetoon

Twee jaar geleden beleefde het Nederlandse shorttrackteam een nachtmerrie toen Lara van Ruijven overleed na een auto-immuunziekte. Van Ruijven was erbij op de vorige Winterspelen toen Nederland brons pakte op de estafette, nu waren de Nederlandse dames vastberaden om hun vriendin te eren met goud.



In de finale waren onze Noorderburen heer en meester, Suzanne Schulting kwam met grote voorsprong als eerste over de streep. "Ik denk dat Lara met trots naar ons kijkt", sprak Schulting na de wedstrijd. "Dit goud is ook altijd haar droom geweest."

2. Erin Jackson schrijft schaatsgeschiedenis

Het gaat hard voor Erin Jackson, letterlijk en figuurlijk. Amper 5 jaar geleden stond ze voor het eerst op het ijs. Enkele maanden later kon ze zich al plaatsen voor de Winterspelen van PyeongChang. Vier jaar later was de 29-jarige Amerikaanse vandaag de beste op de 500 meter.



De kroon op het werk van een fantastisch seizoen, waarin Jackson ook al 4 wereldbekermanches gewonnen had. In Peking kon ze er eigenlijk niet bij zijn na een valpartij op de Amerikaanse kwalificaties, maar haar vriendin Brittany Bowe stond haar plaats op de 500 meter af aan Jackson.



Ze bedankte zondag door geschiedenis te schrijven: ze is er allereerste Afro-Amerikaanse vrouw die olympisch goud pakt in het schaatsen.

3. Er zat meer in voor Stijn Desmet

Stijn Desmet, de broer van bronzenmedaillewinnares Hanne Desmet, kwam zondag voor het laatst in actie op deze Winterspelen. De shorttracker wilde op de 500 meter maar wat graag zijn zus Hanne achterna.



Desmet maakte in de kwartfinales een uitstekende start en leek in het zog van een sterke Rus op weg naar de halve finales. Maar Desmet liet zich ringeloren door een Kazakse shorttracker en werd uiteindelijk pas 4e, waarmee zijn Spelen erop zitten. "Grotendeels mijn eigen fout", zuchtte hij na afloop.

4. Noorse biatlonvreugde, maar ook even paniek

Noorwegen heeft er zondag nog maar eens 4 medailles bij gedaan: 1 gouden, 2 zilveren en 1 bronzen. Daarmee steekt het voorlopig Duitsland de loef af in de medaillestand.



De gouden plak werd weer maar eens gewonnen door biatlete Marte Olsbu Røiseland, die de beste was op de 10 kilometer achtervolging. Voor de Noorse biatlonkoningin was het al haar 3e gouden medaille in Peking.



Na de vreugde om het goud van Røiseland was er ook wel even paniek in het Noorse kamp. Ingrid Tandrevold, die in het verleden al te kampen had met hartproblemen, stortte in na de finish, maar de Noorse bondsdokter stelde iedereen gauw gerust. "Ze was totaal uitgeput, maar bij bewustzijn."

5. Afzien op de skipiste: "Nu een biertje nodig"