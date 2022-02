Alpecin-Fenix juicht in Antalya, de Deen Hindsgaul is al even gelukkig

Na 156,5 kilometer met start en aankomst in Antalya haalde Jakub Mareczko van de Alpecin-Fenix-ploeg het in de sprint.

De Nederlander Arvid de Kleijn (Human Powered Health) en de Italiaan Matteo Malucelli (Gazprom-Rusvelo), winnaar van de openingsetappe, moesten genoegen nemen met plekjes 2 en 3.

Jakub Mareczko is een 27-jarige Italiaan. Hij is geboren in Polen, maar als kleuter verhuisde hij met zijn gezin naar Brescia in Italië.



De eindzege van Jacob Hindsgaul (Uno-X) kwam niet meer in gevaar. De Deen legde de basis voor de eindzege met winst in de derde etappe.

Hindsgaul is de opvolger van de Brit Max Stedman, die zegevierde in 2020, voor Kenneth Van Rooy. Vorig jaar vond de Ronde van Antalya door corona niet plaats.