5 jaar geleden nooit geschaatst, nu kampioene door “ultieme vriendendienst”: het straffe verhaal van Erin Jackson

Trager dan een omaatje met een rollator krabbelt ze meter per meter voort. Niets doet vermoeden dat er op dat moment een toekomstig olympische kampioene snelschaatsen op de baan staat.

Hoogst onwennig waagt Erin Jackson zich voor het eerst in haar leven op (glad) ijs, met twee vlijmscherpe messen onder haar voeten.

2016, de schaatsbaan van Dronten in Nederland.

De enige hint is dat de Amerikaanse op dat moment al een fenomeen is in het skeeleren.



Voor Jackson is de sport zowat de enige afleiding voor haar moeilijke gezinssituatie. Ze groeit op in een straatarme familie en is op jonge leeftijd al mantelzorgster voor haar chronisch zieke moeder.





Nadat haar moeder overlijdt in 2013 verlegt Jackson de focus naar haar studies toegepaste natuur- en scheikunde aan de Universiteit van Florida. Pas nadat ze twee jaar later met onderscheiding afstudeert, wil ze ook haar sportieve ambities najagen.