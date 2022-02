Zat er meer in voor de Belgian Cats tegen de VS? "Te veel domme foutjes"

Coach Demory: "Nog wat tijd nodig"

De Amerikaanse vrouwen zijn de regerende wereldkampioen, pakten vorige zomer ook goud op de Olympische Spelen en verloren bovendien geen officiële wedstrijd meer sinds 2006.

Ook de Belgian Cats konden geen einde maken aan die reeks. Toch was coach Valéry Demory heel tevreden van zijn vrouwen. "Zeker met de manier waarop we gespeeld hebben", blikte hij na de wedstrijd terug.

"We hebben nooit losgelaten en zijn blijven vechten. Wat het ritme betreft: we zijn echt wel in vorm."

Was er misschien meer mogelijk? "Ja, maar dan moeten we nog meer samen trainen. We hebben nu slechts een stage van 5 dagen achter de rug. Ik heb nog wat meer tijd nodig om mijn principes helemaal te kunnen invoeren."

"Maar ik vind dat de wil er is. We spelen heel goed basketbal. Als we enkele domme foutjes niet gemaakt hadden, waardoor de Amerikanen op de counter konden afwerken, dan zat er misschien meer in. Maar we zoeken nog een beetje, vooral offensief."

De Cats trekken nu naar de Dominicaanse Republiek voor de wedstrijd tegen Rusland. "Het is niet lastig, wel speciaal", aldus Demory. "We wisten het op voorhand, daarom dat we de speeltijd van onze speelsters beperkt hebben. Het doel blijft hetzelfde: Rusland verslaan."