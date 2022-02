VS hebben geen NHL-spelers nodig om nummer 1 Canada opzij te zetten

Net als in Pyeongchang in 2018 gaf de Noord-Amerikaanse ijshockeycompetitie zijn NHL-sterren geen toestemming om een pauze in te lassen voor de Winterspelen. Een stevige klap voor onder meer de VS en Canada.

Het was dan ook koffiedik kijken hoe hun B-elftallen zouden presteren in een onderlinge confrontatie. De VS kwamen met hun jongste team op de proppen sinds 1994, maar wonnen wel hun openingswedstrijd tegen China met 8-0.

Tegen Canada, mét zijn NHL-sterren normaal gezien de nummer 1 op de wereldranking, kwamen de Amerikanen wel al na 94 seconden op achterstand. Maar Andy Miele maakte amper een minuut later al gelijk met het eerste Amerikaanse schot.

De VS duwden door en kwamen in het begin van de tweede helft al 3-1 voor. Canada maakte het wel nog even spannend, maar kon nadien niet profiteren toen 2 Amerikanen op het strafbankje zaten.

Uiteindelijk trokken de VS, die al sinds het zilver in 2010 wachten op een olympische medaille in het ijshockey, met 4-2 aan het langste eind. Zondag nemen de VS het op tegen Duitsland, de nummer 2 van Pyeongchang.