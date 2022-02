Vreugde en verdriet bij België (en Canada): dit waren de verhalen van de dag

1. Kim Meylemans begraaft handen in haar gezicht

"Nu wil ik zo snel mogelijk naar huis, maar dat is hier allemaal niet zo eenvoudig", vertelde Meylemans met tranen in haar ogen.

Een olympisch diploma had al het leed van de voorbije weken kunnen uitwissen, maar Meylemans kreeg in haar laatste run nog een opdoffer te verwerken. Met de traagste tijd zakte ze weg naar de 18e plek in de eindstand.

"Alles was kon tegenzitten, at ook gewoon tegen", snikte Kim Meylemans . Na de hele saga rond haar positieve coronatest, de verplichte isolatie en de hamstringblessure, liep het ook op haar laatste dag mis.

2. Hanne Desmet blinkt met brons

Ondertussen was bij Desmet wel het besef al doorgedrongen dat ze een historische prestatie had neergezet. Niet moeilijk, als je om middernacht nog een telefoontje hebt gekregen van de koning.

Een medaille...

En een vreugdedansje

3. Valse start of vals spel?

Heeft dat hem van de wijs gebracht? In elk geval viel Dubreuil naast het olympische podium, terwijl de wereldkampioen dit seizoen al bij elke Wereldbekerwedstrijd op het podium had gestaan. "Zeer verdacht", vindt Bart Veldkamp.

Dag 8 op de Winterspelen leverde voor het eerst een Chinees feestje op in de National Speed Skating Oval. Gao Tingyu bezorgde China zijn allereerste schaatsgoud ooit bij de mannen op de 500 meter, in een olympisch record dan nog.

Deed Dubreuil iets verkeerd?

4. Nog eens ontgoocheling voor Canada

Niet alleen de 4e plek van Laurent Dubreuil kwam hard aan bij de Canadezen, die verrassend laag staan in de medaillestand (14e met één keer goud). Ook de nederlaag in het ijshockey tegen de VS was een klap.

Voor het eerst in 12 jaar verloor Canada nog eens op de Winterspelen tegen de VS, die bovendien met hun jongste team op het ijs kwamen sinds 1994.