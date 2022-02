Skeletoni Kim Meylemans kan niet in top 10 glijden in haar 3e beurt

Kim Meylemans had haar tegenspoed in Peking - eerst de isolatie, dan de hamstringblessure - omgezet in motivatie bij de start van de olympische skeletoncompetitie.

Met een 6e plek in haar 1e run en een 12e plek in haar mindere 2e run, moest ze vrede nemen met de 11e plaats na haar eerste wedstrijddag. "Morgen ga ik nog eens twee keer voluit", klonk "The little Belgian" strijdvaardig.

Maar in haar 3e run heeft Meylemans geen terrein kunnen goedmaken. Met een run van 1'02"34 bleef ze op de 11e plek kleven. Straks heeft ze nog een goede 4e run nodig om alsnog een olympisch diploma af te dwingen.

In de strijd om het goud is het razend spannend tussen de Duitse Hannah Neise en de Australische Jaclyn Narracott. Neise deed haasje-over met Narraccott met de snelste 3e run.