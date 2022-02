Okapi Aalst stuurt coach Yves Defraigne door

"Laat het duidelijk zijn dat we met Yves iemand verliezen die niet alleen gepassioneerd is door het spelletje, maar ook zeer gedreven, uiterst professioneel en veeleisend. Yves beschikt immers over een uitmuntende werkethiek", looft Okapi Aalst Yves Defraigne, die dus wel ontslagen is.

"Als we echter eerlijk zijn, dan moeten we stellen dat de resultaten tegenvielen. In de optiek dat we de eerste stappen naar volgend seizoen willen zetten, scheiden de wegen van Yves Defraigne en Okapi Aalst."

"Wij danken Yves oprecht en wensen hem alle succes toe in de verdere carrière. Thomas Crab zal het team leiden dit seizoen."



Aalst greep afgelopen weekend naast de bekerfinale en lijkt naast de top 5 te vallen in de competitie.