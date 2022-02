Meylemans (18e) begraaft gezicht in haar handen: 4e run gaat helemaal mis

Met "gemengde gevoelens" had Kim Meylemans haar eerste wedstrijddag in Peking afgesloten. Na alle tegenspoed - eerst de isolatie, dan de hamstringblessure - was een 11e plek niet meteen waar ze op had gehoopt.

"The little Belgian" bleef strijdvaardig, maar ook in haar 3e run kon Meylemans geen terrein winnen. Met een run van 1'02"34 bleef ze op de 11e plek kleven. De 4e run moest dus bepalen of ze Peking alsnog met een glimlach zou verlaten.

Maar het werd een grote ontgoocheling. Meylemans kwam niet geweldig uit de startblokken en stapelde de foutjes op. Met de traagste tijd van de 4e ronde zakte ze nog helemaal weg naar de 18e plek.

Zelfs met een helm op haar hoofd was de ontgoocheling zichtbaar. Meylemans begroef haar gezicht in haar handen en verlaat de Winterspelen met een zoveelste opdoffer.

Aan de aankomstzone vond ze troost in de armen van haar Braziliaanse vriendin Nicole Rocha Silveira. "Nu wil ik zo snel mogelijk naar huis, maar dat is hier allemaal niet zo eenvoudig", snikte ze voor de microfoon van Sporza.