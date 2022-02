Kim Meylemans: "Alles wat kon tegenzitten, zat ook gewoon tegen"

"Dat mijn laatste run de mist inging? Het is een moeilijke baan en ik stond telkens met pijn aan de start. Ik moest wel iets proberen."

"Uiteraard is dit niet waarvoor we naar hier gekomen zijn", vertelde ze na haar 4e run, waarbij ze wegzakte naar de 18e plaats.

Ze was zo moedig om de vragen van de pers te beantwoorden, ook al wilde ze haar ontgoocheling graag op een andere manier verwerken.

Uiteraard ben ik hier niet voor naar China gekomen en uiteraard is dit niet wat ik waard ben.

"Ik heb 4 keer gepusht met serieuze pijn. Meer kon ik niet doen. Het wilde gewoon niet in elkaar vallen."

"Ik ben dit jaar 5 keer in de top 6 geëindigd op 6 wedstrijden. Uiteraard ben ik hier niet voor naar China gekomen en uiteraard is dit niet wat ik waard ben."

Een spierblessure speelde Meylemans parten, maar eerder was er natuurlijk ook de isolatierel.

"Ik zou zo snel mogelijk naar huis willen"

Kim Meylemans kon dankzij een videoverbinding al even getroost worden door haar familie.

"Ik kijk er naar uit om naar huis te gaan en alles te laten kalmeren. Ik zou zo snel mogelijk naar huis willen, maar zo simpel is het niet."

"Ik heb de laatste 4 jaar heel hard gewerkt om in de best mogelijke vorm te zijn. Maar alles wat de laatste 2 maanden kon tegenzitten, zat tegen."

"Het is wat het is, het zat gewoon niet mee. Als de puzzelstukken niet in elkaar willen vallen, dan gaat het gewoon niet."