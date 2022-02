Corona spaart het peloton niet: ook Carapaz, Ulissi en Ayuso zijn besmet

Ineos Grenadiers won donderdag en vrijdag in de Ronde van de Provence, maar vanochtend kwam er minder nieuws: olympisch kampioen Richard Carapaz stapt uit de race na een positieve coronatest.

Carapaz was het speerpunt voor de zware ritten van dit weekend, maar dat plan valt in het water. Hij heeft geen symptomen, meldt zijn werkgever nog. Of er gevolgen zijn voor zijn ploegmaats als hoogrisicocontacten is nog niet bekend.

Bij UAE maakten ze deze week melding van een besmetting bij Tadej Pogacar, vandaag hebben ook Diego Ulissi en Juan Ayuso een rood scherm gekregen.

De Italiaan verzamelde al enkele ereplaatsen in de Ster van Bessèges op Franse bodem, maar zet zijn fiets nu even aan de kant. Hij heeft "lichte symptomen".

Goudhaantje Juan Ayuso raakte na de Ronde van Valencia besmet en mist de Ruta del Sol van volgende week.