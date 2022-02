"Fun", "Proud", "Experience", "Love",... Kim Meylemans put extra motivatie uit haar speciale skeletonhelm

Kim Meylemans daalde in Peking af met een helm in zwart-gele-rode kleuren. Niets bijzonders, maar dat is het ontwerp wel. De helm staat immers vol met woorden of begrippen als "Intuition", "Knowledge", "Fun", "Experience", "You vs you", "Talent",....

"Het zijn woorden die mij doorheen de jaren sterkte en motivatie gaven", zegt Meylemans. Ook het woord "Love" kreeg een plaatsje op de helm. "Ik wil naast mijn sportieve ambities ook tonen dat ik hier ben om de LGBTQ+-gemeenschap te vertegenwoordigen.