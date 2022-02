Yves Vanderhaeghe keert terug naar KV Oostende: "Alles is snel gegaan"

Nadat succescoach Alexander Blessin KVO in januari verliet voor het Italiaanse Genoa moesten de Kustboys op zoek naar een nieuwe trainer. CEO Gauthier Ganaye nam zijn tijd en kwam uiteindelijk uit bij oude bekende Yves Vanderhaeghe.



De Belgische trainer was tussen 2015 en 2017 eerder al actief aan de kust en werd in november nog verrassend ontslagen door Cercle Brugge. Nu begint de ex-trainer van onder meer Kortrijk en Gent aan zijn tweede ambtstermijn aan zee.

"Yves kent de competitie, de club en is een goede trainer én people manager die het maximale uit spelers kan halen", klinkt het op de site van KVO.