Valentino Rossi stoomt zich met Belgisch WRT-team klaar voor comeback: "Streven naar competitiviteit"

"Ik ben naar hier gekomen omdat de aanpak van teambaas Vincent Vosse me enorm aansprak. Het WRT-team is enorm competitief. Met de snelle Audi R8 LMS doen ze altijd mee voor de overwinning. Dat was voor mij heel belangrijk."

"Tijdens mijn carrière in de MotoGP, zat ik altijd met de autosport in mijn achterhoofd", vertelt het Italiaanse MotoGP-icoon over zijn overstap naar het autoracen.

"Het doel: podiums halen"

"Dit seizoen is alles nieuw voor mij", vertelt Rossi. "Hier in Baudour moeten we de auto en mezelf goed uittesten. Het team moet te weten komen welk niveau en welke snelheden ik momenteel kan halen. Daar hebben we nog geen totaalbeeld van."

"Vale" vertoefde vorige week met zijn Belgische entourage in Baudour, in Wallonië. Zijn nieuwe Audi R8 wordt daar op zijn maat aangepast en ook de strategie voor volgend seizoen passeert er breedvoerig de revue.

We hadden meteen door dat Rossi tot veel in staat was

"We behandelen Rossi hier niet anders dan onze andere rijders", vertelt Everaerts. "We hadden wel meteen door dat hij tot veel in staat wass. Het was indrukwekkend hoe snel hij dingen oppikte bij zijn eerste testronde. Het is dan ook leuk om met hem samen te werken."



"Toch mogen we niet verwachten dat hij vanaf de eerste race het niveau van de meer ervaren autoracers haalt", tempert Everaerts de hoge verwachtingen van de buitenwereld. "We gaan Rossi rustig testen en klaarstomen om hem in de slipstream van de top te brengen."



Rossi zelf duwt het gaspedaal momenteel met veel ambitie in. "Ik wil dit seizoen meteen competitief zijn. De Audi R8 LMS bevalt me enorm. Het is een sterke en snelle racewagen. Ik hoop ermee op termijn voor de podiumplekken te strijden."