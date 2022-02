Hanne Desmet heeft Belgische sportgeschiedenis geschreven. Haar olympisch brons op de 1.000 m shorttrack op de Winterspelen in Peking is in meerdere opzichten historisch voor ons land: de 1e medaille in Peking 2022, de 1e medaille in de discipline en de 1e voor een individuele vrouw tout court. Het regende dan ook felicitaties op Twitter. Een overzicht.