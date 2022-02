Turchino viert rentree in Milaan-Sanremo, startschot op mythische Vigorellipiste

Op 19 maart staat de 113e editie van Milaan-Sanremo op het programma in de wielerkalender. In vergelijking met vorig jaar vallen er alvast 2 grote veranderingen op te merken.



Zo viert de legendarische Passo del Turchino in 2022 zijn comeback in de Primavera. Vorig jaar werd de vaste waarde namelijk genoodzaakt uit het parcours gehaald na een aardverschuiving.



Verder wordt het voor Van Aert en co ook uitkijken naar de historische Vigorellipiste. Daar trekt het peloton zich dit jaar op gang in de zoektocht naar de opvolger van Jasper Stuyven.