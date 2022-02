Thomas Kaminski en Blackburn gaan 3 jaar langer met elkaar door

Thomas Kaminski is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen bij de Engelse tweedeklasser Blackburn. De Belg kwam in de zomer van 2020 over van KAA Gent en werd vorig jaar zelfs verkozen tot 'speler van het seizoen' door de supporters.



Hoewel de ex-speler van onder meer Anderlecht en Kortrijk dus erg geliefd is aan de overkant van het Kanaal bleef een nieuw contract lange tijd uit. Nu zet Kaminski dan toch zijn krabbel onder een contract voor 3 extra jaar.



Met Blackburn maakt de doelman nog steeds kans op promotie naar de Premier League. De Rover staan momenteel op een 3e plaats in de Championship.