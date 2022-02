Tevreden Belgian Cats: "Goeie wisselwerking en discipline, met 1 been door"

Valéry Demory, de nieuwe Franse coach van de Belgian Cats, zag meerdere positieve punten: "We kenden een heel goed begin van de wedstrijd. We konden ons snelle spel in uitvoering brengen en er was een goeie wisselwerking. Mijn speelsters speelden heel gedisciplineerd. We domineerden de match van begin tot eind, dat is altijd plezant." De Fransman zei tevreden te zijn dat hij enkele nieuwe speelsters (onder anderen Hind Ben Abdelkader) kon integreren in het team. "Iedereen heeft zijn rol binnen deze ploeg en nu kunnen we bouwen aan de toekomst." "Hind is op alle momenten offensief gevaarlijk. Ze heeft zich goed geïntegreerd in de groep, die haar goed heeft opgevangen. Ze speelt voor het team, dat bevalt de groep uitstekend." "Op verdedigend vlak is er nog progressie mogelijk. We zijn niet agressief genoeg op de "pick and roll" en bij spelhervattingen wordt er niet genoeg gelopen zonder bal. Dat is deze week een werkpunt."

Topschutter Linskens: "We zijn met 1 been door"

Emma Meessemans is hét uithangbord van de Cats, zij was erg opgelucht. In een kwalificatiegroep met Puerto Rico, VS en Rusland met 2 WK-tickets op het spel, waarbij de VS al zeker is van kwalificatie, is 1 zege normaal genoeg. "Ik denk dat we heel goed gestart zijn", vertelde de vrouw van 22 punten. "We hadden een beetje up-and-downs, maar over het algemeen viel het goed mee. We kunnen nu iets geruster naar de volgende wedstrijden toeleven. Dit doet deugd." Kyara Linskens was topschutter met 26 punten. "Ik ben heel gelukkig met deze overwinning. Dit was de belangrijkste match voor ons. We hadden een goed wedstrijdplan en hebben dat prima uitgevoerd." "Ik zit wel met een dubbel gevoel, want ik heb ook nog veel gemist. Maar ik heb mijn rol wel zo goed mogelijk proberen te spelen. En misschien was dit ook wel een van mijn betere matchen voor de Cats." "We zijn met 1 been door, maar zeg nooit nooit. Puerto Rico kan eventueel nog winnen van Rusland. In basketbal weet je nooit. Hopelijk gebeurt dat niet, winnen we van Rusland en zijn we door."

Als we ooit de USA willen verslaan, is dit misschien een van de betere momenten.

De VS wacht vanavond al. Op papier niet te kloppen, maar de olympische en wereldkampioen oogt wat verzwakt op dit moment, een paar van hun beste elementen doen niet mee. "De USA is de beste ploeg van de wereld. We willen ervoor zorgen dat we wat fun hebben tegen hen en hopen op ons best te presteren", stelt Linskens.



Sinds de Spelen onderging België een kleine metamorfose met alvast een nieuwe coach en wat nieuwe speelsters. Meesseman: "We zijn opnieuw begonnen met te bouwen aan de ploeg om in de toekomst weer zo sterk als in 2018 te zijn." Toen werd België 4e op het WK.





"Op dit moment weet ik niet of we al zover zijn, maar als je ooit de USA wil verslaan is dit misschien een van de betere momenten. Al kan Amerika wel 4 topploegen maken."



Gerardo Batista, coach in het verliezende kamp, erkende dat de Belgian Cats te sterk waren. "België heeft een uitstekende ploeg. Ze laten de bal heel goed rondgaan. Meesseman en Linskens zijn groot en krachtig, kunnen shooten. Ze deden het vandaag uitstekend voor België."



(lees voort onder foto)